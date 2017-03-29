民進黨執政是台最大危機 吳志揚：轉機是換回國民黨
國民黨2016年大選慘敗，政黨輪替，藍天變綠地。民進黨蔡英文就任至今快滿一年，雄三誤射、一例一休、食安風波、警察國等，綠營執政爭議不斷。國民黨立委吳志揚認為民進黨執政，沒基本功，用選票考量，操控與討好選民，並強調台灣最大危機就是民進黨執政，轉機就是換回國民黨，就是這麼簡單。
根據《中評社》報導，吳志揚表示自己通常不說重話，但民進黨已2次執政，還在說轉型正義。不要老是用偷拐搶騙，雖然每次都有效，但再不改，遭殃的是台灣人民，執政黨為了奪權掌權，習慣性不擇手段。
吳志揚也認為8800億元前瞻基礎建設計劃，都敢花幾千億幾兆，為何針對軍公教就殺成這樣。另外，說打造優質城市，結果大潭電廠髮夾彎環評以及龍潭高原蓋電廠，還有原能會建議的把核廢料運回核研所存放。
原來桃園升格後，說好遷出的煉油廠還在，連電廠也一座一座蓋，核廢料又可能一桶一桶放。吳志揚質疑為何蔡英文跳票，要拿桃園環境來犧牲？且為何只經過一、兩年，原本的公安模範生的桃園，變成火災發生率第一名，死亡率第一名。
吳志揚認為台灣最大危機就是民進黨執政，轉機就是換回國民黨，就是這麼簡單。因為真正愛民的政府，應該是把公安、食安、環安、治安等基本功做好，不是盡做對立和酬庸的無意舉動。
(中時電子報)
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