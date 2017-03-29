巴西農業部：香港條件恢復巴西肉類進口
巴西農業部今天指出，香港決定即日恢復進口巴西肉類，並開放銷售，但21家遭調查的冷凍食品工廠所生產的肉類將持續封殺。
香港是2016年巴西肉類的第2大購買地。巴西聯警17日揭發農業部稽查專員涉嫌收受冷凍食品工廠賄絡，對衛生檢驗認證放水，以及在國內外銷售過期過摻假肉類，引起嚴重食品安全問題後，香港食安中心即宣布暫停任何巴西公司生產的肉類進口，稍後更下令回收當地所有貨架上的產品。
農業部還指出，香港在恢復開放進口前，曾對66件巴西肉類樣本進行衛生檢驗，未發現具危害健康的風險。
智利、中國大陸和埃及等國家，昨天業已宣布減少對巴西肉類進口限制。
巴西總統府聲明表示，對香港的決定「滿意」。1060329
(中央社)
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