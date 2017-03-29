新潮流系好焦慮 力拱推賴清德選新北

下一步動向為何，台南市長賴清德迄今不肯鬆口。（報系資料照 曹婷婷攝）

「賴神」賴清德到底會不會北征新北市，各界都在密切觀察。最近傳出，他所屬的新潮流系，因憂心2018縣市長選舉版圖大縮，因此轉向支持賴清德挑戰新北市。

賴清德始終被視為是民進黨奪回新北版圖的最佳戰將，近來幾次民調，他與藍營可能的候選人、現任新北市副市長侯友宜，支持度在伯仲之間；而其他有意投入新北的綠營候選人，包括羅致政、吳秉叡和高志鵬等，支持度遠遠落後二人。

賴神本人迄今沒有鬆口談未來動向，但傳出他所屬的新潮流系已經開始運作。《壹週刊》報導，目前桃園市、彰化市、台南市、高雄市、屏東縣和宜蘭縣的百里侯，都是新潮流系，新系是民進黨內最強派系。

但2018縣市長選舉，新系版圖有大幅縮減的危機。台南新系立委林俊憲尚無接班能力；高雄雖有陳菊力挺立委劉世芳，但劉目前吊車尾；而宜蘭更是拉警報，新系支持的宜蘭市長江聰淵，知名度還不如資深立委陳歐珀。等於新潮流系將一口氣丟掉3座城池。

因此，新系大老們改變態度，希望賴清德進取新北，但賴清德迄今未表態。據了解，他的首要考量是佈局參選2020的總統大選。

(中時電子報)