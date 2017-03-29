籃網教頭盼持續贏球 不辜負球迷

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美職籃NBA例行賽接近尾聲，籃網總教練艾特金森今晚表示，籃網最後仍要把握機會求勝，讓球團、球隊及球迷看到籃網的韌性與努力。

籃網目前16勝57負，戰績在東區墊底，但在球季接近尾聲之際打出不少好球，今晚主場對決費城76人隊。

艾特金森（Kenny Atkinson）賽前說，儘管本季戰績不理想，但很高興見到球隊近來表現，希望持續下去，尤其要讓球團、球隊及球迷看到籃網的進步。

他也提及林書豪歸隊後加上幾位菜鳥的傑出表現，讓球隊打起來更有氣勢。另外籃網也要繼續強化籃板及防守，並減少失誤。1060329

(中央社)