雲嘉空氣品質差 多處紅色警示

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受大氣擴散不良影響，雲嘉地區多個測站今天空氣品質指標（AQI）達紅色警示，對所有族群不健康，建議所有族群應減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天清晨7時雲嘉地區空氣品質指標（AQI）較嚴重的地區有：雲林麥寮170、台西166、崙背160、嘉義新港162、朴子161，都達紅色警示。

雲林縣環保局指出，天氣回暖，空氣污染也隨之而來，雲林縣部分地區因平均風速慢，大氣擴散不良，因此容易產生污染物累積現象。

環保局表示，空氣品質指標（AQI）151～200對所有人的健康都有影響，尤其對罹患慢性支氣管炎、肺氣腫、哮喘等敏感族群影響較嚴重，因此提醒所有族群應減少在戶外活動。

雲林縣衛生局也建議AQI達151～200時，民眾若有眼睛痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應減少戶外活動；學生族群應避免長時間劇烈運動或其他戶外活動。1060329

(中央社)