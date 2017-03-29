溫暖舒適 吳德榮：31日下午變天
氣象專家吳德榮表示，今起至週五(31日)上午，白天可見陽光，是溫暖舒適的天氣；週五下午至週六上午，鋒面快速通過，氣溫急劇下降，天氣濕冷。
吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今起至週五上午，台灣附近中、高層雲系略為增多，雖不如昨日晴朗，但依舊穩定，白天可見陽光，是溫暖舒適的天氣，早晚略偏涼；西半部為多雲時晴，東半部多雲、偶有零星短暫雨。
最新模擬顯示，週五下午至週六 (4月1日)上午，鋒面快速通過，伴隨「對流性」降雨，中部以北、南部山區雨勢較大，南部平地有降雨的機率；較強的冷空氣也隨鋒面南下，氣溫急劇下降，天氣濕冷。
週六下午雨漸停歇，天氣轉乾冷，週六晚至週日清晨，氣溫降至最低，要注意保暖、以免受寒。
週日高氣壓籠罩、天氣晴朗穩定，但冷空氣仍強，白天雖因日照而氣溫略回升，入夜後「輻射冷卻」作用很強，下週一(4月3日)清晨，空曠、靜風的地區，氣溫甚至於會降得更低，一定要注意保暖。下週一白天至下週三(4月5日)高氣壓籠罩，天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，日夜溫差大。1060329
(中央社)
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