10雙「斑馬鞋」退款 慈母感謝再三
1名家長日前匆忙跑到第六分局協和派出所，稱其兒子與人發生消費糾紛，但她對法律規定不甚了解，趕緊到派出所求助。
警方調查，該名家長說，她就讀高中的王姓少年因家境不好，想要透過轉賣目前當紅的愛迪達「斑馬鞋」幫家裡增加收入，與同學集資新臺幣8萬元，以1雙新臺幣8000元向專門代購球鞋的商家購買，因該商家網路信用良好，王姓少年自信不會受騙。
王姓少年說服母親借錢當作基金，沒想到付款後1星期卻遲遲未收到球鞋，雖多次與商家聯絡，但商家表示因球鞋缺貨，無法確定何時可以寄出，導致少年在學校備受同學指責，心情沮喪。
承辦警員陳照園除告知相關權益外，並多次協助聯絡商家，最後幫助雙方達成協議，讓少年收回退款還給同學，並提醒從事網路交易應多加注意，少年母親得知結果後，高興的跑到派出所要感謝員警，可惜陳員正巧休假，王母留字條並打電話表達道謝之意。
王母感謝的說，幸好有員警熱心積極的協助幫忙，讓她兒子可以解決此次糾紛，在學校裡也不用再被同學投以異樣眼光；自己也因為這件事困擾許久，現在總算可以恢復平靜的生活。
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(中時)
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