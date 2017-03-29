陸南海奪島軍演 氣墊艇衝上岸

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大陸南海艦隊展開奪島軍事演習。(圖/環球網)

大陸南海艦隊展開奪島軍事演習。(圖/環球網)

3月21日至27日，中國大陸南海艦隊展開奪島軍事演習，出動井岡山艦、崑崙山艦等兩艘兩棲船塢登陸艦組成編隊，搭載數架直升機和多艘氣墊艇，奔赴某海域開展多方向立體奪控島礁演練。

據《環球網》報導，奪控島礁演練中，海軍編隊突出運用實戰量化檢驗戰法研究成果，重點組織綜合攻防、實際使用武器、氣墊艇編隊多點突擊上陸、直升機大容量起降垂直輸送等多個訓練科目，有力強化了部隊聯合立體登陸能力。

中國大陸近年來積極聲索東海、南海主權，除在東海對釣魚台實施常態化巡弋，也在南海建成多座人工島軍事基地，隨時可成立「南海防空識別區」。這次奪控島礁演練僅是建立「攻勢海軍戰略」動作之一，以反制美國海軍以「航行自由」名義干擾南海主權。

(中時電子報)