籃網出戰76人隊 首節24：31

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美國職籃NBA籃網今晚主場對決費城76人隊，2支東區倒數球隊拼戰激烈。首節籃網以24：31，落後7分。

林書豪上場逾8分鐘，進帳2分，有3籃板、1助攻、1抄截。

籃網上次主場與76人隊交手是在今年1月，當時以95：105輸球，今晚能否扳回一城，就看球員求勝意志能否持續支撐下去。1060329

(中央社)