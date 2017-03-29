捐車緬懷親恩 護持長照提升醫療服務

我要評比

大林慈濟醫院成立居家服務中心，承接嘉義縣居家服務計畫，慈濟志工陳連益鑑於醫院公務車不足，捐贈1部休旅車，不但方便乘載輪椅，也能做為賑災車，協助照護鄉親健康。

大林慈濟醫院今天表示，今年承接嘉義縣居家服務計畫，提供社區長者醫療、居家復健、居家護理、居家照顧的服務。醫院正積極招募正職居家服務員與居家服務督導，服務在地鄉親。

台南慈濟志工陳連益與兄弟以父母名義創立念枝文教基金會，希望將善念與愛留傳給子孫，曾捐贈救護車及公務車作為救護及勘災用途，這次與妻子陳鄭惜得知大林慈濟醫院要投入長照中心，需要增加交通工具，特別捐贈1部休旅車，由醫院院長賴寧生代表接受。

陳連益表示，鄉下老人家，在自己住的地方比較習慣，如果帶去養老院，感覺比較沒有人情味，醫院要走入鄉親家中服務，需要車輛，一定要護持。

賴寧生指出，嘉義縣是台灣老年人口比例最高的縣市，雲林縣比例占第二，大林慈濟醫院除了落實重症醫療外，最重要的是繼續照護鄉親健康，醫院配合政府長照2.0計畫，也承擔居家服務照護，讓社區長者得到溫暖與照顧。1060329

(中央社)