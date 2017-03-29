動靜脈畸形 顱內不定時炸彈

動靜脈畸形多是胚胎發育過程中的異常，奇美醫學中心說，動靜脈畸形發生率不到1%，男性多於女性，這種不定時炸彈將造成腦損傷及中風。

奇美醫學中心一般醫學外科醫師王哲川指出，動靜脈畸形(簡稱AVM)大部分是胚胎發育過程中的異常，造成腦部出現動靜脈血管直接連接的先天性畸形，腦部血管不正常聚集，導致動脈內血液不經微血管而直接注入靜脈，形成高流速及高壓力的血液短路，增加腦內出血及中風的機會。

動靜脈畸形發生率不到1%，200人至500人中有 1人可能顱內動靜脈畸形，男性比女性更常見。臨床表現和AVM 位於何處有所不同，超過50%的AVM病人有顱內出血，20%至25%患有局灶性(數個局部性)或全身性癲癇發作，15%可能有運動、言語和視力的困難。

顱內AVM出血的機會，是每年1%至3%；逾15年AVM出血總機率是25%，將造成腦損傷和中風。顱內動靜脈畸形的診斷，主要是斷層掃描、核磁共振及血管攝影。治療方法包括藥物、手術、栓塞及放射手術。1060329

(中央社)