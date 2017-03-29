巴西黃熱病通報逾2000例

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巴西衛生部最新流行性疾病報告指出，過去1周通報疑似或證實叢林型黃熱病案例的相關地區，從8州躍升至17州，共有2104件叢林型黃熱病通報案例。

報告指出，巴西有2104宗叢林型黃熱病通報案例，其中492宗已證實，1101宗尚在分析， 511宗已排除。

277宗死亡案例中，162宗證實為黃熱病，95宗尚在調查，20宗被排除。米納斯吉拉斯（Minas Gerais）是疫情最嚴重的州，有1497宗通報案例。

報告指出，巴西有339個城市通報叢林型黃熱病，疾病死亡率32.9%。衛生部指出，已配發1888萬劑黃熱病預防針到各州。

巴西病毒學協會主席諾揆拉（Mauricio Lacerda Nogueira）指出，地方衛生機關通常只會通報較嚴重的黃熱病案例，相當於被病毒感染實際數目的10%至25%。

諾揆拉指出，大多數黃熱病案例都是輕度或無症狀，這些人不會生病，但如果他們被病媒蚊叮咬，還是會傳播黃熱病。因此，接種疫苗非常重要。1060329

(中央社)