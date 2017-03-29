MLB》為了10萬塊 小熊釋出川崎宗則

35歲的川崎宗則(左)連續兩年在開季前遭小熊釋出。(美聯社資料照)

儘管川崎宗則在小熊陣中，總能逗得隊友、教練們捧腹大笑，不過美媒29日報導，小熊稍早宣布將他釋出，儘管推測很可能如去年一樣，是為省下10萬美金的續留獎金，才用先釋出再回簽的方式，留用沒能擠進開季25人名單的川崎，只是連兩年釋出名單都有他，真不知他該做何感想。

35歲的川崎去年婉拒老東家軟銀的大約，選擇簽下小聯盟約續披小熊戰袍，並獲邀參與春訓，期望能一展身手。然而，川崎以往不突出的攻擊能力，今年再度下滑；總計熱身賽17場出賽，打擊率2成82、上壘率3成78、長打率3成85，皆寫下他近年熱身賽的新低紀錄。

「我們很有機會把他簽回來！」拚不進開季正選名單，讓川崎又再度在與去年相同的時間點被釋出，不過麥登很有信心能他會重返小熊，並直言他很喜歡川崎這名選手，「用到『釋出』這個詞是略顯刺耳了，我想這或許可以修正一下，很希望他能回到我們陣中。」

雖然川崎回歸預計會先從3A出發，不過以他能守二遊、又能站外野的防守功力，仍有機會再度登上大聯盟，但若是想長期站穩大聯盟，麥登直言像他這樣的選手，「必須得盡可能展現他的優勢給我們看。」而這所謂的優勢，恐怕不只是扮演「笑將」那麼簡單而已。

(中時電子報)