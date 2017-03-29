拿不出政績 綠議員：丟2縣市以上蔡英文將被逼辭主席

放寬農藥殘留標準，民進黨立委羅致政（左三）等8位立委23日舉行記者會，高喊「食安不容退讓、反對放寬標準」，要求政府立即收回成命。（資料照，劉宗龍攝）

民進黨2016年大選中獲勝，蔡英文當選總統，立委囊括6成席次，達成完全執政，但輪替後，蔡政府政績表現慘且亂，近期公布將放寬農藥殘留標準，遭民眾罵翻外，連自家立委都挺不下去，關切後臨喊卡。民進黨籍台南市議員蔡旺詮認為，林全內閣遲遲拿不出執政績效，2018年縣市長選舉只要民進黨失2縣市以上，蔡英文勢必面對交出黨主席的壓力。

食藥署3月15日公布最新「農藥殘留容許量標準」，將放寬日前修正22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量。內容包括菜農常使用的達滅芬（Dimethomorph殺菌劑），過去原先的農藥安全容許量標準中規定不得驗出達滅芬，2009年訂為0.5ppm，2012年時，將達滅芬放寬為2.5 ppm。現在又要放寬到10，整整20倍。另外，首次開放氟派瑞（Fluopyram）可用於茶樹，殘留容許值為6ppm。

根據《中評社》報導，蔡旺詮提及目前聽到綠營支持者最大的抱怨與憤怒，就是放寬農藥殘留，國民黨執政時期，因食安把關問題吃了大虧，現在問題出現在民進黨執政的時期，逼得被視為蔡英文嫡系子弟、有意參選下屆新北市長的民進黨立委羅致政等8名立委開記者會批衛福部。

蔡旺詮認為放寬農藥殘留標準，根本連提都不該提的事，可見林全內閣協調機制與對民進黨理念堅持出問題，且內閣遲遲拿不出政績，甚至出現悖離民進黨核心理念的政策錯誤，林全在2018選舉是票房毒藥還是助力？看有沒有人要林全輔選就明白了。

另外，蔡旺詮分析，蔡政府民調持續不振，2018選舉若民進黨掉2縣市以上，蔡英文勢必面臨黨主席下台的挑戰，也將為連任之路帶來巨大壓力。

(中時電子報)