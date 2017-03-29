挑選幼兒園 專家建議這些地雷不要踩

幼兒園招生旺季即將到來，貨比三家絕對不吃虧，專家建議家長在挑選幼兒園時，要注意生師比、教保人員資格等，千萬不要踩到地雷。

中央社整理幼兒園常見「地雷」如下：

1.生師比未達規定

生師比是最基本的條件，依法幼兒園一班要有2個老師，一位老師最多帶15位幼兒，也就是一班最多30位幼兒。全國教師工會總聯合會（全教總）幼兒教育委員會副主委顏嘉辰建議，家長一定要確定幼兒園符合規定，並要查證所有教學人員都是幼教、幼保本科系畢業。

2.外籍老師上課

外籍老師只能受雇於公私立學校或短期補習班，幼兒園不能聘。顏嘉辰說，如果看到外國人在幼兒園上課，那一定沒有教保資格，甚至根本不懂教學，先前就曾傳出外師有「戀童癖」的案底，幼兒園未查遭到家長投訴。

3.排排坐分科教學

全教總政策研究員張馨仁表示，6歲以下幼兒，注意力集中時間最長只有20分鐘，因此「排排坐」上課，絕對無助於學習，反而還可能造成傷害。理想的幼兒園要有許多「學習區」，準備很多繪本、玩具等，讓孩子自行摸索玩樂，不僅學到東西，還能獲得自信。

4.豪華的裝潢卻不讓幼兒碰

全教總理事長張旭政表示，有些幼兒園裝潢得像「城堡」一樣，但那些都只是給家長拍照、打卡，幼兒根本用不到，甚至還不允許觸碰。他認為理想的幼兒園環境，應該要像家裡一樣「有點亂」，有許多「鬆散材料」如布料、木頭放置各處，以及繪本、積木等，讓幼兒發揮自己的想像力，設計自己的遊戲情境。

5.娃娃車不合規定

最明顯的是娃娃車的座位必須以「非字型」排列，也就是都面向前方，座位前後都有倚靠物。如果是「川字型」排列，很容易因車輛搖晃發生意外。另外也要注意娃娃車是否符合承載上限，駕駛、隨行人員也都要算進去。1060329

(中央社)