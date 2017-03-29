籃網出戰76人隊 愈挫愈勇寄望好結局

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美國職籃NBA籃網今晚主場對決費城76人隊，隨著球季接近尾聲，籃網近來士氣不錯，能否扳回一城，就要看球員求勝意志及是否減少失誤。

進入3月前，籃網連輸16場，但隨著林書豪復出，球隊戰績好轉，過去15場勝了7場。豪小子第2次傷後登場，曾帶領籃網打出一波7勝10敗成績；3月19日再度復出，過去3場賽事，每場平均拿下15.3分、2.7籃板、5.3次助攻，表現不錯。

本季球賽接近尾聲，籃網確定無緣季後賽，但全隊士氣愈來愈好，能在最後拉出戰績，著實不易，顯然是隊員寄望所在。

總教練艾特金森（Kenny Atkinson）在上場籃網以107：92力擒老鷹後也坦言，「充分感受球隊進步中」。但重點不在贏球，而是能否持續下去？最後9場賽事是否打出應有水準，「這對我們是項挑戰」。

籃網本季原寄望藉由中鋒羅培茲（Brook Lopez）與林書豪的「羅林連線」打出新氣象，但受到豪小子4度受傷影響很大，尤其2度因左大腿肌腱拉傷長期無法上場，現在回頭看來確實衝擊籃網本季戰績。

另外，大紐約多個僑團計畫本週末組團前往籃網觀戰，替林書豪加油打氣。籃網上次主場與76人隊交手是在今年1月，當時以95：105輸球，今晚能否扳回一城，要看球員求勝意志能否持續支撐下去。1060329

(中央社)