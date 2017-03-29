美針對大陸鋁箔紙進口 展開反傾銷調查
美國今天就中國大陸鋁箔紙進口展開反傾銷調查，成為恐導致美國對大陸徵收懲罰性關稅一連串動作的最新之舉。
法新社報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）聲明指出：「川普政府明確承諾嚴格執行美國貿易法令，將確保美國企業和勞工獲得公平對待。」
美國企業本月稍早提出申訴，指大陸鋁箔紙進口以低於生產成本的價格傾銷美國市場，並獲取不公平補助。他們在申訴中點名230家陸企。
根據美國商務部資料，大陸去年輸美鋁箔紙金額達3.9億美元。
羅斯表示：「商務部打算迅速採取行動以制止任何不公貿易行為，並將儘早作出決定，同時確保對這些事實進行完整和公正評量。」
美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）4月24日前將對此進行審查，如果裁定美企受到傷害，美國商務部今夏可能決定以介於38.4%至140.2%傾銷稅率，對上述貨品課徵懲罰性關稅。（譯者：中央社徐睿承）1060329
(中央社)
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