留學返母校任教 賴珈蓁傳過來人經驗

道明中學國際文教中心主任賴珈蓁是道明校友，到英國深造學成返回母校任教以來，以過來人身分提醒學弟學妹，出國唸書與出國去玩不同，一定要有充分準備，否則恐成為一場惡夢。

道明中學致力與國際接軌不遺餘力，每年寒暑假都會組海外體驗營，帶學生赴海外參訪，並邀海外姊妹校學生來台交流，校方也很重視英語教育，賴珈蓁就讀道明中學時也曾隨校出國走走。

賴珈蓁道明畢業後考上師大英語系，大學畢業後和大學同學一起到英國讀研究所，增進英語教學技能，返國後回母校任教，擔任校內國際文教中心主任，推廣英語教育，輔導學生出國唸書不遺餘力。

她並時常以過來人身分提醒學弟學妹，出國唸書與出國去玩不同，須有充分準備，獨立思考、表達能力、語文是基礎工具及良好適應力樣樣不可少，否則恐會鎩羽而歸，挫折感很重，她有許多大學同學就是這樣。

她認為，出國唸書可開拓視野，但要破除海外名校的迷思，找適合自己的學校科系，畢竟培養出社會後的就業力才是重點，澳洲就有許多學校就是以就業為導向，不失為好選擇。此外，國外學校重視學生人格特質，與人相處及好的適應力往往比課業更形重要，這些都得注意，就可避免讓出國唸書成為惡夢。1060329

(中央社)