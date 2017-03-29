大江購物中心為母親節暖身 明起春上市大送現金券

百貨業年度重要檔期「母親節」將屆，桃園市中壢大江國際購物中心明 (30)日至4月19日「春上市」大送現金券，聯名卡友最高回饋14.5％，積極為母親節暖身。

大江國際購物中心表示，春上市除全館消費滿4,500元送400元現金券，化妝品、香氛、內衣滿3,000元送350元，1樓化妝品、香氛若刷卡大江聯名卡滿5,000元，再加送100元。另外美式休閒、牛仔業種再獨家加碼，滿3,600元加送100元美休牛仔券；2樓童玩區則有單筆滿1,000元現抵100元。

大江國際企劃部襄理楊若琳指出，自3月30至4月9日所兌換的400元現金券，若保留至4月10日至4月23日使用，可再升值為500元，讓小資族可以逛得開心更能買的划算。

大江強調，母親節可謂突破年後消費淡季的重點檔期，百貨業界紛紛提前在4月推出多組優惠及加碼回饋刺激消費，大江一口氣祭出現金滿額送、多款超值彩妝保養組3折起、兒童節限定商品等春上市獨家活動，為了豐富兒童節慶也規劃小清新文創展覽、兒童DIY、玩偶大遊行等系列活動，瞄準「親子財」。

(工商)