港媒：「新南向」恐使台灣淪為籌碼
民進黨政府自去年上台後，大力推動所謂「新南向」政策，但近來接連發生了前副總統呂秀蓮被泰國拒發簽證，以及台北市長柯文哲被吉隆坡市長拒見等事情。這些都是警訊，顯示台灣可能已淪為東南亞國家對大陸外交的籌碼。
港媒中評社今天（29日）發表社論文章，對民進黨政府力推的新南向政策表達看法，指台灣的新南向遇上了依賴中國大陸經濟甚深的東南亞國家，在兩岸關係惡化的當下，政策推動完全是事倍功半。
文章表示，蔡英文把新南向操作成兩岸關係、兩岸經貿的替代品，成為了零合遊戲。但是對台灣來說，新南向中的18國，包括印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、文萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳大利亞、紐西蘭等，其加起來的人口與市場雖然可觀，仍遠比不上中國大陸。
蔡英文或許認為，推動新南向可以分散台灣的對外依賴，但觀察實際發展，刻意推動的新南向，已漸成為兩岸外交戰場的又一延伸。
所以，台灣日後也有可能淪為，繼對美、對日關係後，東南亞國家對大陸關係的一個籌碼。
(中時電子報)
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