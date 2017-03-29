NBA》豪哥半場7分 籃網落後七六人1分

林書豪24日在場邊跟籃網總教練艾金生討論隊友走位。(美聯社)

籃網29日在主場迎戰七六人，林書豪手感不是很理想，前兩節9投2中得到7分，外加4籃板、2助攻，籃網57比58落後對手1分。

最近10場比賽拿下5勝的籃網，頗有走出開季以來的長期低迷狀態，更有機會擺脫聯盟爐主的地位。此役作客的七六人首節打得很強勢，31比24領先7分，次節，布魯克羅培茲與替補的吉爾派崔克、懷海德等人挺身而出，一度追平比數，半場結束只落後1分。

(中時電子報)