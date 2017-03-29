空氣品質糟 北部及雲嘉南紅色警示

我要評比

環保署提醒，金門、北部、線西、二林、雲嘉南及左營地區多個測站達到紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，早上約8時25分的資料顯示，北部的林口、大園、觀音、桃園、中壢，中部的線西、二林，雲嘉南的崙背、麥寮、臺西、新港、朴子、安南、臺南，左營及金門等多個測站的空氣品質指標（AQI）達到紅色警示。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060329

(中央社)