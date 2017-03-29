清明掃墓這樣做 避免恙蟲叮咬

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清明假期，民眾掃墓祭祖時，台中市衛生局呼籲，應穿著長袖衣褲及塗抹防蚊蟲藥劑，避免恙蟲叮咬；皮膚如產生焦痂，或出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，應儘速就醫。

清明連假即將到來，民眾掃墓祭祖或至山區活動時，可能因接觸到恙(蹣)生長的草叢環境，增加感染恙蟲病風險。

台中市衛生局表示，依疾病管制署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，每年於4至5月時病例數快速增加，於6至7月到達高峰期，9至10月出現第二波流行，今年全國累計66例恙蟲病確定病例，為近5年同期最高。

衛生局指出，恙蟲病是經由被帶有立克次體的恙(蹣)幼蟲叮咬而感染；恙(蹣)幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，因此行經草叢環境且未做好自我保護措施，就可能遭恙(蹣)叮咬而感染。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙(蹣)叮咬處通常會出現無痛性焦痂。

衛生局呼籲，民眾從事野外活動可穿著淺色長袖衣褲、長靴及手套等保護性衣物，避免皮膚裸露，並可於皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑(含有效成分敵避DEET)，避免恙(蹣)叮咬。

離開草叢後應儘快沐浴，並換洗全身的衣物，降低感染恙蟲病的機會。若出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史及暴露史。1060329

(中央社)