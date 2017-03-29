美新罕布什爾州眾議會通過友台宣言
美新罕布什爾州眾議會通過支持台灣友好宣言，肯定台灣維護區域和平，尤其致力推動南海與東海和平穩定。眾議會議長傑士伯今天將宣言交給駐波士頓台北經文處處長賴銘琪。
宣言內容提及，新州與台灣共享民主、自由法治及自由經濟等價值，肯定台灣是亞太地區推動自由民主典範。新州議會支持強化與台灣在經貿、投資、教育等各領域合作，並支持台灣參與重要國際組織或條約。
這是2008年以來，新州首度提出對台友好宣言，賴銘琪認為，對雙邊繼續推動多元、實質合作，具有重要意義。
新州眾議會這項宣言是繼今年2月羅德島州眾議會及佛蒙特州眾議會後，新英格蘭地區第3個通過友台決議或宣言的州議會。
除了眾議長傑士伯（Shawn Jasper），多數黨領袖辛區（Dick Hinch）、少數黨領袖Steve Shertleff及多位議員均在場觀禮。1060329
(中央社)
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