澳門「台灣週」將登場！電影X音樂X繪本 訴創意多元

光華新聞文化中心胡晴舫主任（左）、「大人也喜歡的繪本」台灣原創繪本展策展人林大香（中）、台北經濟文化辦事處（澳門）_盧長水主任（右）合影。（文化部提供）

台灣文化創意與多元，躍上國際讓，讓更多人知道台灣的美與好！由台北經濟文化辦事處（澳門）與文化部駐香港光華新聞文化中心合辦的「台灣週」活動，以「花樣青春」為主題，邀請澳門朋友來感受台灣文化。預定於今(2017)年4月6日至17日在澳門國父紀念館、何黎婉華庇道演藝劇院等地點舉辦，包含電影、展覽、講座與工作坊，以及四場音樂會。共計18場大小活動。

【金馬近距離】以澳門短片《撞牆》拉近台澳影人

金馬獎為華語暨華人電影創作的最高榮譽，而澳門作品《撞牆》是首部獲金馬獎最佳劇情短片提名的作品，鼓舞著澳門電影圈。本次活動邀請知名影評人詹正德(筆名686/有河book書店主理) 於放映《撞牆》後，與導演孔慶輝共同出席映後座談。詹氏更為澳門挑選規劃電影單元，他表示作品皆為金馬獎相關影片，更希望透過電影能喚起人們對於土地價值重新思考。預計4月13-16日間在何黎婉華庇道演藝劇院放映《太陽的孩子》、《跳格子》、《第四張畫》、《當愛來的時候》、《山豬溫泉》、《父後七日》等經典好片。

本次澳門台灣週的電影單元，主要著眼於近年來在金馬獎表現較為優異的台灣電影，包括：鍾孟宏《第四張畫》與張作驥《當愛來的時候》分別奪下金馬獎最佳導演及最佳影片，《父後七日》的劉梓潔曾獲最佳改編劇本等獎項；至於《山豬溫泉》則是金馬最佳紀錄片導演郭珍弟的首部劇情片。

《太陽的孩子》的舒米恩亦曾獲得金馬最佳電影原創歌曲獎，短片《跳格子》更曾獲得金馬獎最佳短片，這幾部片都各以不同的視角，重新審視台灣社會的鄉土環境如何在資本主義的發展下受到不同程度的擠壓，同時也關注現代家庭關係在時代變遷下產生的異化及疏離；相信澳門觀眾一樣能感受到這些台灣電影人所關注的議題。

其中《太陽的孩子》是首度於澳門放映，知名原住民歌手Suming舒米恩將演出他創作的〈不要放棄〉這首榮獲第52屆金馬獎最佳電影原創歌曲。Suming舒米恩過去曾以《跳格子》獲得第45屆金馬獎最佳新演員獎，能歌能演的他目前在家鄉台東都蘭地區，推動以部落族群為主體的「阿米斯音樂節」，他將台灣最靠近太平洋的美好音樂帶來澳門，這場難得一見的音樂會將於16日晚上8時45分在何黎婉華庇道演藝劇院舉行。

【大人也喜歡的繪本】五感體驗 突破想像

近一、二十年台灣繪本出版蓬勃發展，台灣創作者以繪本作為媒介，呈現家鄉與社區的特色。作品屢獲國際大獎肯定，活動邀來台灣重量級繪本作家張秀毓老師、小房子書舖王怡鳳、新銳插畫家廖書荻，並由澳門點象藝術協會與井井三一協力規劃，以「大人都愛看的繪本」作為主軸，突破一般認為繪本只適合小朋友閱讀的限制，讓繪本帶著大家進行環台深度旅行，體驗繪本與生活記憶、文化保育的緊密關係，呈現華文原創作品的流行趨勢。

台灣重量級繪本作家張秀毓老師，獲獎無數，她的繪本用特色鮮明的木刻版畫表現活力多姿的民間生活畫卷，為孩子們奉獻以大自然為背景的美育課堂，讓孩子們懂得欣賞自然之美，並學會互助、分享和發自內心的主動關懷。

新秀繪本作家廖書荻是台灣首位榮獲麥克米倫圖畫書獎（The Macmillan Prize）首獎的創作者，她的作品《探黑》（Adventure at Night）構圖大膽巧妙，運用頁面版式來傳達黑夜探險的故事。

自4月7日開始為期11日，國父紀念館將變身繪本展館，現場會有百本優質選書。展期間舉辦3場講座，由小房子書舖王怡鳳講述「繪本的家園、城市的空間」、繪本作家張秀毓講述「繪本：在地文化的深度」、廖書荻分享「孩子的眼睛，大人的繪本」，並搭配系列工作坊，歡迎報名。展期間最特別的是將舉行一場音樂讀書會，由台灣新星小提琴手陳彥伯、藝術創作者顏良珮合力演出。

跨域藝術精華 輪番上場 各自精采

每年復活節期間，澳門樂團均會邀請國際著名的歌唱家及合唱團，聯合演繹古典名曲，也是港澳兩地唯一以職業樂團演出的復活節音樂會，備受樂壇注目。台北愛樂合唱團第八度受邀赴澳演出。4月15、16日晚間8時將在玫瑰堂演出。

台灣週將於4月6日下午6時於國父紀念館盛大開幕，「大人都愛看的繪本」展覽作為開幕活動並有音樂會，邀請新生代重要古箏創作音樂家郭岷勤，與台灣新星小提琴手陳彥伯、藝術創作者顏良珮聯手演出，歡迎大家前來，感受台灣藝術家與創作者接踵輪番獻藝展現各自精采！

【活動資訊】

2017台灣週Taiwan Festival 2017- Floral Times

l 活動期間：2017年4月6至4月17日

l 活動地點：澳門國父紀念館、何黎婉華庇道演藝劇院、玫瑰堂 (資訊請參見網站)

(中時電子報)