打卡花葬區 藍心湄：往後一起睡在這裡
百變女王藍心湄踏入演藝圈33年，橫跨主持、戲劇、綜藝，演藝事業成績亮眼，主持節目《女人我最大》在電視圈長紅近15年，藍心湄主持風格不設限，引領女性時尚潮流，還被受封為「藍教主」，而51歲的她對於人生的生死課題態度豁達，昨在臉書打卡，透露長眠之地。
藍心湄貴為演藝圈大姊大，親民的她不時在臉書分享生活和旅遊趣事，不過藍心湄昨在臉書打卡陽明山臻善園花葬區，並寫下：「約好了！往後一起睡在這裡」，疑似是掃墓後有感而發，所以也選好未來長眠之地，網友大讚藍心湄態度正面，還有人留言問「狗狗也可以嗎？」藍心湄則回覆：「啊！對吼，吼 忘了問...」。
(中時電子報)
關鍵字：藍心湄
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