香港富豪李澤楷砸4億購屋 寵小26歲新歡

李澤楷寵新歡，砸4億買豪宅。(圖／翻攝自東網)

香港富豪李澤楷去年和小26歲的港姐郭嘉文遊日，戀情曝光，現新歡被爆以逾1億元港幣(約4億元台幣)買下61坪豪宅，讓人不禁好奇，她為何能豪氣買下4億的房子。

李澤楷2011年和為他生下3子女星梁洛施分手，去年搭上香港小姐季軍郭嘉文，據港媒報導，郭嘉文出身小康家庭，港姐每月有1600元港幣車馬費(約6284元台幣)，收入主要靠廣告或商演，這次她用個人名義，購入實用面積61坪的豪宅，另設有天台，天台有游泳池，成交價約1億元港幣(約4億元台幣)。

據香港土地註冊處顯示，買家為郭嘉文，代表買家簽約的人是盈大地產副主席及行政總裁李智康，而李智康一直是李澤楷的愛將，因此這似乎就是李澤楷寵她買下的房子，而記者詢問李澤楷，他以短訊回覆：「Have a good evening!Richard!」對於是否公布喜訊？他回ok的表情符號，並未否認。

(中時電子報)