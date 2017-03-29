印尼版周子瑜 新住民媽媽舞動女兒明星夢
印尼籍外配林達嫁來台灣多年，長期培養女兒學舞，現年13歲的女兒小婷貌似周子瑜，從4歲開始學律動一路到學芭蕾，維持身體軟Q，最近跳印尼傳統舞蹈並登台演出，朝向明星路。
印尼華僑林達，因為結婚來台灣已經14年，在移民署及國立台灣博物館擔任志工，她的千金小婷13歲，已經受邀到多個地點登台表演舞蹈。
林達說，4歲就讓女兒學習生活律動，後來接著學芭蕾，她對舞蹈很有興趣，身體很軟Q，到目前為止，還在學芭蕾及武功課，一星期去3次雲門武舞集上課。
「小婷學印尼傳統舞蹈完全不排斥，因為她知道這是媽媽國家的舞蹈」，林達說，原本只是想讓小婷接觸不同的舞蹈，學習用身體不同肌肉來跳舞，結果她跳起印尼舞，很有大將之風，受邀到處去表演，蠻多人說她長得很漂亮，亭亭玉立，像周子瑜。
不過，林達覺得現在長相不準，因為女兒還在青春期，還會改變，以當年自己同個年紀相比，女兒比較成熟及精明。
林達說，記得去年，新住民大使分享會活動，女兒被邀請在開場一個人跳舞，這是女兒第一次自已上台表演，沒有其他人陪伴，女兒說「媽咪，我很緊張，快要沒辦法呼吸」。
她對女兒說，「盡力就好，你是很棒的，你可以做得到」，然後女兒表演時，她在觀眾席的後面比ok跟豎起大拇指，讓女兒安定心情。
表演結束，女兒鬆了一口氣，大喊挑戰成功，也領悟出，一個人跳舞，舞台是自已的，就算出錯也不會被發現，她可以繼續跳下去，以後透過練習來減少出錯的可能。
林達說，不想讓女兒唸舞蹈班，如果要，也是等到高中，因為怕轉到舞蹈班，反而讓女兒跳舞的興趣被磨掉。1060329
(中央社)
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