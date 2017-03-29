辣不釋手的新加坡美食世界

特派員看世界專欄新加坡堪稱東南亞美食匯聚地，品嘗南洋特色風情之際，不難發現平民美食天堂的小販中心，小盤淺碟辣椒總是最佳佐料，猶如紅色「辣」筆，讓新加坡人充滿朝氣的喜悅。

「辣椒最能下飯」，一名長期在牛車水小販中心用餐的「新加坡建國一代」銀髮族，當談起用餐必備的辣椒醬時總是顯現出亮麗神采。

新加坡各大超市裡，辣椒醬是最重要的民生必需品之一，各式各樣的辣椒醬一應俱全，整齊的排放在最顯眼位置，任饕客挑選。

不少赴新加坡工作的台灣人或移居的台商，經過長期的耳濡目染，也入境隨俗，辣椒醬成為用餐不可或缺的佐料。

新加坡周日的清晨，中峇魯市場附近的「老字號中峇魯肉骨茶」是老饕最愛，不少重量級企業大老均到此打發清晨時光，抑或乾脆解決早午餐，桌面上除清蒸魚、肉骨茶、炒青菜之外，老闆特製的辣椒醬更是不可少的重要元素。

駐新加坡代表梁國新是出了名的愛吃辣，新加坡台北工商協會青商會最近一場餐敘場合中，特別商請業者精選辣椒醬，刻意挑戰梁國新的「辣椒指數」。

其實，辣椒已成為梁國新飲食文化中的重要環節，無論「辣椒指數」有多高，這位駐星代表總是來者不拒，泰然自若的接受來自五湖四海的辣椒英雄挑戰。

不少熟識的台商朋友都了解梁國新的「辣椒指數」，也有人聲稱中國大陸的四川人是不怕辣，江西人是辣不怕，湖南人是怕不辣，但梁國新則是「湖南+四川」辣度再乘以2，從這樣的形容中不難想像他是辣椒界的「海量」。

新加坡近年來進駐不少來自大陸各省的勞工，各種麻辣香鍋的火鍋也如雨後春筍般崛起，同樣吸引新加坡食客共同享受這種辣味風情。

值得注意的是，除了新加坡華人習慣以辣椒醬佐料之外，馬來餐廳裡的「椰漿飯」，同樣也有店家特調的參巴醬（Sambal），當這種特色風味的辣椒醬和白飯同時入口，讓「椰漿飯」產生味覺上的奇幻變化，香氣口感頓時升級。

尤其，歐美或台灣觀光客熱愛的知名「辣椒螃蟹」更是其中一絕，透過辣味的加持，讓食客們在品嘗螃蟹之際，更能暖心兼顧胃，渾身舒暢。1060329

(中央社)