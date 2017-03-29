勞動部106施政重點 4大策略解決問題

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勞動部今天提出「促進就業，勞動升級」等4大今年施政策略，希望可以呼應總統蔡英文的勞動政策主張及行政院創新、就業跟分配的施政理念。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部長林美珠進行業務報告。根據勞動部提出的書面報告當中表示，今年有「促進就業，勞動升級」、「優質勞動，落實安全」、「勞資合作，強化對話」跟「公平成長，永續發展」等4大策略的施政方向，盼呼應蔡總統的勞動政策主張及行政院創新、就業跟分配的施政理念，謀求勞資衡平發展。

勞動部的書面報告當中寫到，105年的勞動力人數平均為1172萬7000人，較104年增加8萬9000人。工時部份，105年每人每月工時平均為169.5小時，較104年減少5.8小時，其中正常工時161小時，加班工時8.5小時。

勞動部說，在「促進就業，勞動升級」部分，將建置工作卡制度、協助青年穩定就業；推動中高齡就業專法；提升女性勞動參與率；新南向推動政策計劃；鼓勵國人投入照顧服務工作；推動職能基準提升勞動技能；建構外籍勞工警戒指標；推動外籍家庭看護工喘息計劃。

其中在鼓勵國人投入照顧服務工作部分，因應長照10年計劃2.0的照顧人力需求，勞動部預計訓練6000名照顧服務員。

「優質勞動，落實安全」部分，將研修週休二日新制相關配套法制；職災保險單獨立法；積極協助職災勞工職能重建與復工；強化部分工時勞工保護法則；建構派遣勞工保護法制；精進勞動檢查作為；落實工作與生活平衡措施。

「勞資合作，強化對話」部分，將研修工作法制，提高工會涵蓋率；強化勞工參與治理；強化工會協商實力；持續提升勞資爭議處理效能；健全不當勞動行為裁決機制；推動勞動教育。

「公平成長，永續發展」部分則為勞保年金改革；訂定最低工資法；定期檢討基本工資；落實勞工退休準備金提撥；穩健勞動基金投資收益。1060329

(中央社)