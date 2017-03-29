台泰合作逮捕3潛逃詐騙犯 押解回台

在印尼涉及電信詐騙案的台灣3名男子，在押送回台於發監執行前逃至泰國，在台泰警方合作逮捕後，今天押解回台。

警方資料顯示，包括林姓、張姓及吳姓3名男子，於民國104年在印尼涉嫌詐欺案，經遣送回國後遭法院判刑定讞。

但3人分別於發監執行前潛逃國外，經桃園地檢署發布通緝，3月4日在中華民國駐泰國代表處與泰國警方合作下，在曼谷一處旅館緝獲3人，今天將3人遣送回國。

根據泰國移民局資料顯示，這3人是在今年1月入境泰國。3人之中有人還很擔心會被送往中國大陸。這是台灣和泰國簽署共同打擊犯罪協定後，再度緝捕外逃罪犯。1060329

(中央社)