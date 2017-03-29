腸胃問題M型化！4大職業要當心、記者也上榜

現代人普遍外食，然外食食品多鹽、多油脂，吃多總會影響腸胃健康！（達志影像／shutterstock提供）

現代人普遍外食，然外食食品多鹽、多油脂，吃多總會影響健康！台灣上班族腸勞現況新現象，台灣癌症基金會調查發現「腸胃問題M型化」現象，即基層上班族腸胃不適煩惱多，而主管職大腸瘜肉比例偏高。此外，職業也會影響健康，研究發現醫護便祕、記者腹脹、行銷腹痛、會計腹瀉。

全台90.8%上班族表示腸胃不順暢，更進一步發現便秘、腹脹、腹痛、腹瀉等問題的「腹愁者4大職業」，顯見因工作導致生活作息與飲食習慣不佳，使腸胃增加負擔的情況。大腸癌發生率居高不下且瘜肉問題日益明顯，為生活打拼的上班族，調整生活作息更不易。

腸胃問題M型化趨勢：職員易便秘、主管多腸瘜

台灣癌症基金會近期針對25-59歲上班族調查，除發現五大腸瘜好發職業外，亦見腸胃問題M型化趨勢。在2,550位受訪上班族中，職等為主管者發現瘜肉率高達12.85%，職員則為3.97%，差異逾3倍。而反映腸胃不順暢問題者中，職員反映此問題者高達91.6%，其中便祕問題差異最為明顯，有44.8%表示有便秘問題，高於主管職者的34%。

探究原因進一步發現，腸胃不適上班族，一周用餐時間不固定達三天以上者達40.5%，腸胃健康者表示有飲食不固定習慣者僅為29.8%。同樣差異也發生於宵夜習慣中，腸胃不適上班族，一周宵夜習慣達三天以上者為31.36%，比例高於腸胃健康上班族的19.14%。在職級差異上，也可看出職級越高者，飲食不固定與宵夜習慣比例有逐漸上升趨勢。

針對此結果，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院副院長-賴基銘醫師強調，台灣多數上班族腸胃力有待加強，工作壓力與不正常用餐可能導致腸胃蠕動情況不正常，腸胃該休息的時間則繼續讓腸胃加班，長久下來都有可能影響諸如便秘、腹瀉、消化不良等腸胃問題的產生。

尤其大腸瘜肉好發年齡有下降至50歲以下趨勢，因此提醒上班族須重視腸胃問題M型化的可能影響，建議上班族若工作忙碌難以兼顧生活品質。

腹愁者4大職業：醫護便祕、記者腹脹、行銷腹痛、會計腹瀉

這次調查也發現不同腸胃問題最高比例的職業，而有「腹愁者4職業」特徵。包括了，便秘比例最高職業為醫療人員，比例為54%；容易腹脹比例最高的職業為記者，比例為64.5%，而腹痛比例職業最多者為行銷人員，為24.1%，而最明顯有腹瀉問題的職業為財務會計人員，比例為34.5%。賴醫師補充說明，這些職業都有著專業技能、工時長、工時不固定等特徵，也就是所謂的責任制工作，因此在力求好表現的情形下，常忽略腸胃健康。

因此，台灣癌症基金會再次呼籲民眾，一起響應「腸胃3好習慣」，分別是：

第一、多吃蔬果，少紅肉：飲食均衡、用餐定時，減少高油烹煮習慣與紅肉的攝取，並提高蔬果攝取量。

第二：菌相平衡，補好菌：提高排便順暢度，攝取促進腸道蠕動的食物（例如優酪乳、高纖維質食物），減少糞便停留腸道的時間，降低壞菌與毒素影響的機率。

第三、飲食清淡，少油膩：飲食烹調減少高油與重口味的調味習慣，減少腸胃負擔。尤其過油、過重的調味，也會影響菌相平衡，壞菌可能漸占上風，讓腸胃負擔加重。

(中時電子報)