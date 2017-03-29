新北市政府免費苗木配撥！邀您一起綠化妝點美麗家園

大埔苗圃。（新北市景觀處提供）

生活多一些花草！繽紛的色彩都能改變我們的心情！讓一天更美好！新北市政府為鼓勵社區及各機關學校進行環境綠美化，每年皆提供申請無償配撥苗木，今年申請期間共分為兩個時段：106年4月5日至6月30日及106年10月2日至12月29日，歡迎各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處及公司行號提出申請！

目前新北市政府共有兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」，每年提供約30萬株苗木予社區及機關學校進行環境綠美化，種類約有50餘種，其中包含香草植物如芳香萬壽菊、甜菊、鳳梨鼠尾草等，另有庭園常見灌木桂花、茶花、杜鵑及七里香等，每個申請單位的申請上限為1,000株。

相關申請資訊及苗木申請表單請至新北市綠美化環境景觀處網站「最新消息」查詢。

(中時電子報)