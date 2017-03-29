新北市政府免費苗木配撥！邀您一起綠化妝點美麗家園
生活多一些花草！繽紛的色彩都能改變我們的心情！讓一天更美好！新北市政府為鼓勵社區及各機關學校進行環境綠美化，每年皆提供申請無償配撥苗木，今年申請期間共分為兩個時段：106年4月5日至6月30日及106年10月2日至12月29日，歡迎各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處及公司行號提出申請！
目前新北市政府共有兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」，每年提供約30萬株苗木予社區及機關學校進行環境綠美化，種類約有50餘種，其中包含香草植物如芳香萬壽菊、甜菊、鳳梨鼠尾草等，另有庭園常見灌木桂花、茶花、杜鵑及七里香等，每個申請單位的申請上限為1,000株。
相關申請資訊及苗木申請表單請至新北市綠美化環境景觀處網站「最新消息」查詢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。