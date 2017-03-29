籃網激戰76人 上半場57：58落後1分

我要評比

美國職籃NBA籃網今晚主場對戰費城76人隊，2支東區倒數球隊你來我往，上半場結束，籃網以57：58落後1分。

林書豪上場逾15分鐘，拿下7分、4籃板、2助攻、3抄截。1060329

(中央社)