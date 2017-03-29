女客房火大 住處縱火遭逮

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曾姓女子29日清晨在高雄市鳳山區文雅東街租住處前騎樓縱火，引燃廢棄辦公椅毛毯等雜物，當場被捕，火勢隨即被住戶自行撲滅，警方調查，曾女因與房東及房客有嫌隙憤而縱火。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年3月29日

曾姓女子今天清晨在高雄市鳳山區文雅東街租住處前騎樓縱火，引燃廢棄辦公椅毛毯等雜物，當場被捕，火勢隨即被住戶自行撲滅，警方調查，曾女因與房東及房客有嫌隙憤而縱火。

鳳山區文雅東街一處透天民宅前騎樓清晨6時10分左右，突然起火，警消據報趕到時，住戶已自行撲滅火勢，無人受傷。

警方發現現場騎樓燃燒辦公椅、毛毯等雜物，燃燒面積約1平方公尺，附近鄰居指證在場的曾女為縱火嫌犯，曾女也坦承犯行，當場被捕。

警方調查，曾女與同在屋簷下的廖姓女房東及與吳姓男房客有嫌隙，憤而縱火，全案訊後依公共危險罪嫌送辦。1060329

(中央社)