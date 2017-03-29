府：少些烏龍媒體 就沒有幕僚媒體血汗

總統府今天表示，媒體指「小英放任加班百小時」是憑空杜撰的不實報導；如果少一些這類烏龍媒體和報導，就不必回應這些假資訊創作的新聞，也不會有同仁與媒體血汗問題。

總統府說，這期雜誌一則題為「小英放任加班百小時」所謂報導，是憑空杜撰的不實報導。

總統府表示，「報導」中從幕僚人員工作樣態、差勤模式、適用法規到任用職級等相關資訊，與事實都不相符。總統府內機要秘書及約聘人員等，相關出勤與請、休假依公務人員週休二日實施辦法、公務人員請假規則及行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定辦理。無論是請領加班費或者加班補休，都依規定申辦，確保同仁權益。

總統府說，整篇報導有三大錯誤，一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節；二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證；三、工作情形於府內實際工作樣態不符，「偏向創作體而非報導體」。

總統府表示，雜誌或基於能力等原因，未能善盡查證義務，自棄專業倫理，「我們感到相當遺憾」，而為避免錯假新聞混誤輿情，造成廣大新聞從業者與相關幕僚無謂負擔，「如果少一些這類的烏龍媒體和報導，我們就不必回應這些假資訊創作的新聞，也不會有同仁與媒體血汗的問題」。1060329

(中央社)