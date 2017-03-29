Apple Pay上線 首波可用商家一覽
Apple Pay今天（29日）正式登「台」！蘋果台灣官網列出首波支援Apple Pay的46間精選商家、8間App和網站，包含超市、服飾店、餐廳、飯店、百貨和電信業等，通通可以用囉！
蘋果官網列出可使用Apple Pay的46間精選商家如下：
超市與量販店：愛買、家樂福、citysuper、Jasons超市、寶雅、全聯福利中心、大潤發、大買家、楓康超市。
購物中心與百貨：Big City遠東巨城購物中心、Breeze微風廣場、中友百貨公司、Global Mall環球購物中心、遠東百貨、華泰名品城、太平洋SOGO、台北101、遠企購物中心、頂好。
餐飲：cama cafe、金鑛咖啡、義美、星巴克、王品集團。蘋果授權門市包括：德誼數位、Straight A、Studio A。電信門市包括：遠傳電信、台灣大哥大。
其他零售店和商家：阿瘦皮鞋、國泰人壽、康是美、昇恆昌、全家便利商店、特力和樂、好樂迪KTV、摩曼頓、NET、錢櫃KTV、神腦數位、微笑運動用品、台灣大車隊、特力屋、燦坤、萬岳運動休閒館、屈臣氏。
App和網站，包括：17Life、Agoda、Casetify、GOMAJI、momo購物網、Pinkoi、東京著衣、屈臣氏。
(中時電子報)
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