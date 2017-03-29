從一碗粥看台中消費力 天地線拉這麼長
同樣一碗粥，價格大不同！中台灣最近掀起粥品大戰，餡餅粥、砂鍋粥和黃金粥，同樣是一碗粥，價格從一碗25元，到一人上千元才吃得到，花費大不同，卻代表著不同的市場定位，值得饕客玩味。
有45年歷史的朱記餡餅粥首度到台中拓點，在台中大遠百開設中南部第一分店，這家主打麵點、餡餅與小菜，朱記的小米粥一碗只要25元，天天當日熬煮的小米粥香濃、綿密、滑順，無論單吃或是搭配餡餅都好吃；店家分析，朱記的客單價在180元，平價實惠，算是庶民小吃，目前全省20家分店，每天翻桌率至少五到六回。
說到吃粥，去年12月才開幕的「十二月」打著老宅餐廳，獨創以粥品、私房菜搭配泡沫紅茶的複合式經營，店家的秘密武器就是潮汕砂鍋粥，以高湯砂鍋搭配土雞肉或海鮮熬煮的這鍋粥，一人份從200到580元不等，其鮮香滑口還真讓不少人一吃成主顧；最近「十二月」進駐日曜天地，把連鎖餐飲「摩斯」擠出OUTLET其市場未來性備受賣場經營者看好。
而訴求食材頂級的銅錵鍋日式涮涮鍋，銅鍋清湯涮現撈海鮮、澳洲和牛及鹿兒島茶香豬等頂級海鮮肉品，平均客單價從一千元起跳，涮涮鍋煮到最後，以吸滿海鮮、肉汁的湯汁加上白米飯熬煮的雜炊，要煮上十幾廿分鐘才能讓米粒飽含湯汁的菁華，最後的這鍋粥鮮香可口，也讓許多饕客回味無窮，每回上門一定要連吃兩三碗才過癮。
(中時)
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