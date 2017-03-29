高市化學槽車起火 幸無人傷亡

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1輛滿載液化氮的化學槽車，今天清晨行經高雄市前鎮區新生路與漁港路口時，突然起火。（呂素麗翻攝）

消防隊前往救援。（呂素麗翻攝）

高市消防隊架設砲台持續射水控制化學槽車溫度。（呂素麗翻攝）

1輛滿載液化氮的化學槽車，今天清晨5點43分行經高雄市前鎮區新生路與漁港路口時，左後方的輪胎突然爆胎起火，冒出熊熊火光與濃煙，司機自行脫困，消防局獲報出動7車19人前往搶救，16分鐘撲滅火勢，幸無人傷亡。

消防隊將火勢撲滅，並架設砲台持續射水控制溫度，現場隨即受到控制，沒有波及其他人員。

(中時)