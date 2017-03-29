老柯大嘆無聲 魏國彥：應無言無語、不造口業

我要評比

柯建銘舉行記者會引用佛語表示，大悲無淚、大嘆無聲，這判決大錯特錯，他會上訴到底。（姚志平攝）

前總統馬英九教唆洩密案一審遭判無罪，對此，民進黨總召柯建銘吐露心情是「大悲無淚，大嘆無聲」，痛批判決大錯特錯，會上訴到底。環保署前署長魏國彥說，若是「大嘆無聲」，就應無言無語、不造口業。

對於馬案一審無罪判決，柯建銘怒轟大錯特錯，指法官以「枝微末節」的88秒電話，認定無法證明馬教唆，忽略違憲亂政事實，會對「見樹不見林」的判決上訴到底，並引用佛語「大悲無淚，大嘆無聲」描述心情。

環保署前署長魏國彥在臉書上表示，若是大嘆無聲，就應「無言無語，不造口業」，並說自己為台灣關說文化盛行悲哀，「但不至於大悲無淚，只嘆而無聲，我口誅筆伐」。

(中時電子報)