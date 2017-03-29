南台灣藝術家，辦皓月詩情抽象書畫聯展

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南台灣5位藝術創作者，將於4月1日在台北舉辦「皓月詩情─穆斯林文化抽象書畫聯展」。（林宏聰攝）

南部藝術家蔡梅芳、張曼麗等5位書畫名家，4月1日將在台灣專案管理學會策畫下，在台北舉行「皓月詩情─穆斯林文化抽象書畫聯展」，策展人李仟萬指出，這5位名家各有專長，主題涵蓋畫馬、彩墨、書法和抽象創作，這次將展出100幅精品，展現南台灣創作能量。

台灣專案管理學會理事長李仟萬表示，5位名家聯展是由該學會藝術交流平台策畫，將於4月1日至23日，在台北市國立台灣藝術教育館美學講堂第四展覽室展出，1日上午11點將舉辦開幕茶會，與愛好藝文人士交流。

李仟萬表示，學會創立藝術交流平台，主要目的是提供藝術家與藝文人士交流平台、方便消費者尋得物超所值的藝術珍品，也讓藝術更生活化。

這次參展的書畫名家包括抽象畫家張曼麗、書法家呂佳玲、畫馬水墨畫家施慶、彩墨畫家蔡梅芳和書法家柯耀程，均從高雄發跡，共將展出100幅精美書畫作。

(中時)