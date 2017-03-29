風弱空品差 鄭明典：中國霾飄向日本
氣象局科技中心主任鄭明典表示，今天大氣穩定，弱風，但是沒有清新的感覺，因為空氣品質不理想，中國霾則飄向日本，部分影響台灣。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天西半部普遍空品不佳。對此，氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書上示警。鄭明典說，今天大氣穩定，弱風，但是沒有清新的感覺，因為空氣品質不理想。
鄭明典說，環保署提醒馬祖、湖口、中部及高屏地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；另金門、北部、線西、二林、雲嘉南及左營地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。
鄭明典也貼出一張照片表示，朦朧的灰色區域就「霾」擴散的範圍，比較明顯的兩股含霾氣流，一股由大陸東北往東出海吹向北海道，另一股含霾氣流通過朝鮮半島，最終也吹過日本。
鄭明典說，部分中國霾也往南飄通過台灣，但是這一部分並不足以解釋台灣中南部的空氣品質問題。1060329
(中央社)
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