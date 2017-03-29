退休警消反年改 內政部：在合理範圍多爭取權益

我要評比

退休警察及消防人員今走上街頭，抗議年金改革。內政部次長花敬群在立法院受訪表示，內政部相當關心退休警消同仁的福祉、權益，對於今天的請願，部長葉俊榮會在過程中約見相關代表，進一步溝通、了解其訴求，盼在合理可行範圍之內，替他們多爭取權益。

退休警消訴求將所得替代率拉高至9成一事，花敬群表示，這部分須尊重年改會對於政策方向之定調。內政部基本上會替同仁提出意見、看法，以利年改會委員了解，但最終仍須尊重（年改會結論）。

警消年改是否切割處理，花敬群仍重申，這部分仍須尊重年改會的討論。

(中時)