NBA》絕不輪休 哈登認為全勤比MVP重要
當今的NBA戰場上「輪休」似乎成為各隊總教練的施行手段，但對於火箭以及於哈登而言卻不是如此，哈登表示，「我不能拋棄隊友，眼睜睜看著他們在戰場上廝殺，而我卻在場上休息納涼，打滿整季82場比賽比奪得例行賽MVP來得重要。」
哈登對自己本季至今73場全勤感到自豪，「除非受傷，否則我絕對會每場比賽都參加，這不是為自己，而是為團隊榮譽而戰。」
哈登過去3季總共出賽8772分鐘，是全聯盟的「鐵人」，本季2666分鐘僅次於灰狼威金斯，場均36.5分鐘排名全聯盟第七。
哈登與雷霆韋斯布魯克是MVP候選人當中唯二全勤的球員，塞爾提克艾塞亞湯瑪斯打68場，騎士詹姆斯67場，馬刺里歐納德66場，這三人並不是有傷在身，而是教練團刻意安排休息的，也因為如此，哈登和韋斯布魯克才是MVP的最大熱門。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。