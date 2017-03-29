NBA》絕不輪休 哈登認為全勤比MVP重要

過去三季上場時間最久的哈登，他認為全勤比拿到例行賽MVP還要重要。(美聯社資料照)

當今的NBA戰場上「輪休」似乎成為各隊總教練的施行手段，但對於火箭以及於哈登而言卻不是如此，哈登表示，「我不能拋棄隊友，眼睜睜看著他們在戰場上廝殺，而我卻在場上休息納涼，打滿整季82場比賽比奪得例行賽MVP來得重要。」

哈登對自己本季至今73場全勤感到自豪，「除非受傷，否則我絕對會每場比賽都參加，這不是為自己，而是為團隊榮譽而戰。」

哈登過去3季總共出賽8772分鐘，是全聯盟的「鐵人」，本季2666分鐘僅次於灰狼威金斯，場均36.5分鐘排名全聯盟第七。

哈登與雷霆韋斯布魯克是MVP候選人當中唯二全勤的球員，塞爾提克艾塞亞湯瑪斯打68場，騎士詹姆斯67場，馬刺里歐納德66場，這三人並不是有傷在身，而是教練團刻意安排休息的，也因為如此，哈登和韋斯布魯克才是MVP的最大熱門。

(中時電子報)