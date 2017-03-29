豬哥亮父女27年前合演這部電影 江蕙也客串一角

豬哥亮與謝金燕27年前曾合演電影。(圖/Youtobe)

豬哥亮和女兒謝金燕心結難解，直到傳出病危住院才讓父女冰釋前嫌，不過回顧豬哥亮的復出之路，可說一路走來相當順遂，除了接下主持棒創下高收視率，連續6部電影更稱霸賀歲檔台片冠軍，但早在80年代豬哥亮就已躍上大銀幕，27年前的今天，與謝金燕唯一合演的電影更在全台96廳聯映。

江蕙在片中客串演出，青澀模樣讓人驚艷。(圖/Youtobe)

當年由楊登魁出品的《少爺當大兵》，風格是偏向台灣軍教片喜劇模式，楊登魁之子楊宗憲主演男主角，謝金燕則是飾演陳松勇女兒「小燕」，片中兩人剛出道時的模樣讓粉絲直呼好青澀，雖然豬哥亮也在片中尬上福利社老闆一角，但與女兒卻沒有任何對手戲，不過最令人驚豔的是，連「二姐」江蕙也客串演出，飾演去部隊勞軍的歌手，這部片恰好在27年前的今天，也就是1990年3月29日上映，當時全台大約96廳聯映，最終票房約491萬。

(中時電子報)