豬哥亮父女27年前合演這部電影 江蕙也客串一角
豬哥亮和女兒謝金燕心結難解，直到傳出病危住院才讓父女冰釋前嫌，不過回顧豬哥亮的復出之路，可說一路走來相當順遂，除了接下主持棒創下高收視率，連續6部電影更稱霸賀歲檔台片冠軍，但早在80年代豬哥亮就已躍上大銀幕，27年前的今天，與謝金燕唯一合演的電影更在全台96廳聯映。
當年由楊登魁出品的《少爺當大兵》，風格是偏向台灣軍教片喜劇模式，楊登魁之子楊宗憲主演男主角，謝金燕則是飾演陳松勇女兒「小燕」，片中兩人剛出道時的模樣讓粉絲直呼好青澀，雖然豬哥亮也在片中尬上福利社老闆一角，但與女兒卻沒有任何對手戲，不過最令人驚豔的是，連「二姐」江蕙也客串演出，飾演去部隊勞軍的歌手，這部片恰好在27年前的今天，也就是1990年3月29日上映，當時全台大約96廳聯映，最終票房約491萬。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。