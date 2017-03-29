阿里山花季吸睛 避賞櫻人潮有撇步

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清明節連假，正是阿里山賞櫻最佳觀賞期，預估湧入大量遊客，準備自行開車上山民眾，可先前往奮起湖景點賞遊，避開人潮。中央社記者黃國芳攝 106年3月29日

清明節連假，阿里山森林區將湧入數以萬計遊客，位於阿里山工作站前的「櫻王」已滿開，正是賞櫻最佳觀賞期。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月29日

清明節連假，正是阿里山賞櫻最佳觀賞期，預估湧入大量遊客，準備自行開車上山民眾，可先前往奮起湖景點賞遊，避開人潮。圖為奮起湖百年老街。中央社記者黃國芳攝 106年3月29日

清明節連假，正是阿里山賞櫻最佳觀賞期，預估湧入大量遊客，準備自行開車上山民眾，可先前往奮起湖等景點賞遊，避開人潮及阿里山公路管制時段後，再前往賞櫻。

嘉義林管處今天表示，位於阿里山工作站前的「櫻王」已滿開，阿里山派出所兩旁吉野櫻也已接續綻放，霧社山櫻、唐實櫻、緋寒櫻、台灣一葉蘭及各色木蘭正盛開，4月有重瓣櫻花登場，清明4天連假是阿里山最佳賞花期。

嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區於4月1日至4日連假，12歲以下兒童可免費入園，預估連假湧入大量人潮，公路總局延長交通管制措施至4天連假，避免造成交通壅塞。

交通管制措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。

遊客要避開交管時間及賞櫻人潮，可先前往阿里山公路鄰近的景點旅遊，在交管地點前的奮起湖是不錯的選擇，當地是阿里山鐵路必經之地，奮起湖車站下方有一條百年老街，當地被譽為南台灣的九份。

遊客也可前往阿里山鄉山美村的達娜伊谷自然生態公園，當地不但自然生態豐富，山脈青翠，蜿蜒伸展，且步道幽靜，可遠離塵囂。

民眾若是安排2日遊上阿里山賞櫻，除可前往奮起湖外，第1天可以先前往阿里山二延平及霞之道等步道，享受山上新鮮空氣兼健身，第2天一大早避開交管時間上山賞櫻。1060329

(中央社)