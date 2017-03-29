台員工好用 上海台協返台徵782職缺
上海台協4月15日將回台灣徵才，預計開出近800個職缺。上海台協會長李政宏表示，台灣年輕人口碑很好，特別是道德、倫理方面受業者稱許，參與此次徵才的企業會員相當積極。
上海市台灣同胞投資企業協會預定4月15日上午10時至下午4時在台北市松山文化創意園區舉行徵才博覽會，活動主題為「世界的上海、築夢的舞台」，盼提供台灣年輕人到上海歷練的機會。
李政宏表示，此次活動是上海台協首次嘗試回台徵才，共有103家台資企業參與，預計開出782個職缺，工作地點都在上海，應聘者表現良好，還有機會外派到其他國家，對新鮮人而言是很好的起點。
李政宏指出，這次徵才的職類約7成是服務業。他分析，首先是上海發展趨勢漸漸以服務業為主，再者是相關業者相當喜愛台灣青年，「台灣人會發自內心的善待顧客，很體貼周到」，這也是台灣最佳的軟實力。
其他傳統製造業需要的人才則是管理階層人員，以及設計、品管、會計、法律等白領職類。此外，一些文化、教育企業對台灣人才需求旺盛，吉的堡教育集團這次就想回台徵幼教老師、行政人員。
參與此次徵才的企業包括：廣達電腦股份有限公司、耐斯企業股份有限公司、宜蘭食品工業股份有限公司（旺旺集團）、明冠造機企業股份有限公司、萬達國際物流／上海萬達通運等。
李政宏表示，很多人一定會問上海台協這次回台端出什麼「牛肉」。他認為，上海是一個國際化都市，許多世界知名企業齊聚，到上海能遇見很多好手；此外，企業內部升遷機會多，不少人3、5年就成為小主管。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。