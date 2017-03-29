與房東有嫌隙 女房客縱火被逮

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高雄市鳳山區文雅東街29日清晨6時許發生火警，一處民宅前堆放的辦公椅、毛毯等雜物遭人縱火，警消到達時住戶已自行滅火，無人受傷。

轄區文山所在現場發現曾姓婦人相當可疑，附近住戶均指向她縱火，警方將人帶回派出所後，曾婦坦承犯行，透露與房東、房客有嫌隙而縱火，訊後依公共危險罪送辦。

(中時)