萌！狐獴哥哥拚長大 霸道搶食、弟妹餓肚肚
美食當前！顧不了兄妹情！先搶為贏？今年農曆春節期間，在臺北市立動物園兒童動物區首次亮相的狐獴，在保育員無微不致地照拂下傳出喜訊，已經順利繁殖下一代。最早出生的狐獴大哥展現強勢生命力，努力地進食期盼能快點長大，但是輸在起跑點的弟妹們，似乎無奈被迫餓著肚子。
因此保育員立刻加入協助哺育行列，確保每個寶寶都能攝取到足夠的營養。而家族間有著深厚情感的牠們，對於新到來的家人總是呵護備至，不但搶著照顧，對於周圍的環境變化也加倍警覺。
狐獴的家族成員十分團結、向心力強，會不時以雙腳站立觀察周遭環境，當發現威脅時，就會發出示警的「汪汪」叫聲。修長的身軀，強健的尾巴在直立時用來維持平衡。眼睛周圍的黑色斑塊如同戴了太陽眼鏡，讓牠們在豔陽下還能清晰察覺空中掠食者的飛行路徑。
在族群中展現出專業分工與利他的行為，每隻狐獴各司其職，有的是育幼員，有的則是瞭望員，牠們對於周遭環境的變化相當敏銳，在戶外活動場中我們可以經常觀察到，當有飛機經過或大冠鷲盤旋覓食的鳴叫，這群看似萌萌可愛的小傢伙，立刻就會展現出超專業的觀察與示警能力。
生存於野外的狐獴家族，一般約是20隻個體所組成的團隊。家族之間彼此互相幫忙、扶持，當有新的家人誕生，族群中成熟的母狐獴即使沒有懷孕也能分泌乳汁，協助狐獴媽媽一起哺育小寶寶。
在動物園中，狐獴媽媽「姆姆」與爸爸「阿獴」成功配對後，在去年10月誕下一隻狐獴寶寶，並在農曆除夕期間再生下第二胎，目前家族成員中只有「姆姆」是達到性成熟的母狐獴，因此並沒有其他幫手能一同哺育。
較早出生的狐獴哥哥，為了能夠快快長大，天性使然會有搶食的行為，使得弟弟妹妹未必能獲得足夠的食物，因此保育員趕緊進場幫忙，展開人工飼育，另外也為狐獴媽媽「姆姆」添加鈣粉等營養，總算讓弟弟妹妹也都頭好壯壯。
狐獴家族之間的互助照養行為相當可愛，大夥都搶著想要照顧可愛的寶寶，但七手八腳、爭先恐後的結果，反而是常常將寶寶給推擠到一旁去
。狐獴也是喜愛擁抱的動物，在戶外活動場可以觀察到牠們在摔角或是賽跑，那是狐獴獨特的社會互動模式。牠們非常地敏感，有任何聲音或大動作會都驚擾到牠們，因此要提醒大家到兒童動物區拜訪狐獴時，請記得輕聲細語哦！
(中時電子報)
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