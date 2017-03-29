豚骨一燈拉麵登台 滋味很肌肉
這是一碗充滿男人味的拉麵，從麵到湯到叉燒都是。那麵條長相圓滾滾，入口充滿嚼勁，那湯頭濃得像南瓜濃湯，但入口後，濃郁鮮香中還帶著點清爽，那叉燒肥滋滋又帶點勁，多吃兩口，心裡正想著這碗麵很MAN，結果一轉頭，坂本幸彥社長正在那裡展示肌肉，突然就懂了！肌肉男煮的麵，果然是碗充滿男人肌肉味的麵。
最近來台灣的日本拉麵店，每家都說自己是冠軍第一名，搞得人很亂。這家「豚骨一燈」拉麵倒是沒說自己第一名，但也沒客氣，它說，我的姐妹品牌「麵屋一燈」是Tabelog票選NO.1的東京拉麵之王。
總之，別再管第一名或冠軍，回到食物本身。「豚骨一燈」就是一碗以豚骨為主的拉麵，差別在於招牌那碗「濃厚魚介拉麵」，是由豚骨熬製湯頭後接續加入由鯖魚、鰹魚、宗田（鰹魚乾）、煮干（沙丁魚）等4種魚乾熬製而成的魚介高湯。
這天記者試吃這碗招牌「濃厚魚介拉麵」，入口滿滿豚骨香又帶著魚類的清爽鮮甜，多層次滋味非常迷人，沒有豚骨腥臭可推斷過濾十分耗時用心，麵條極有咬勁又富彈性，整體吃起來非常難停下筷，若覺湯太濃，一旁備有清爽高湯可自己添加，又是不同滋味。另兩款「一燈白豚拉麵」與「豚骨魚介沾麵」沒試，不知味道；坂本幸彥社長特別為台灣打造的「辛十二香拉麵」遇上招牌濃厚魚介拉麵後，顯得普普。那碗招牌確實太招牌！
豚骨一燈拉麵店位於捷運市府站、統一時代百貨B2，將於今日3月29日正式開幕。開幕前三天到店用餐的前5名消費者都可獲得社長親筆簽名、由日本進口的高級拉麵瓷碗製作的台灣初展店紀念碗。
(中時)
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